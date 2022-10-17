***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
17.10.2022 12:09
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İsk
14:423.890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,05
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
14:4218,5917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
14:4218,2850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
14:42988,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 988,64
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler14:39
|CRFSA
|46,88
|78.066.322
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|111.142.548
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.765.426
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.255.820
|% 10,00
|
|BSOKE
|3,42
|65.238.579
|% 9,97
|
|KIMMR
|7,27
|11.358.612
|% -9,35
|
|SAYAS
|23,84
|94.406.627
|% -7,17
|
|OYYAT
|33,52
|112.486.073
|% -6,63
|
|SEKFK
|9,25
|13.580.163
|% -5,23
|
|KLRHO
|34,72
|172.058.638
|% -5,19
|
|THYAO
|97,70
|4.686.746.181
|% -0,76
|
|YKBNK
|10,02
|3.451.804.946
|% 3,19
|
|AKBNK
|15,38
|3.162.179.749
|% 3,57
|
|ASELS
|33,58
|2.890.829.975
|% 2,69
|
|EKGYO
|4,48
|2.804.484.047
|% -0,22
|
|EKGYO
|4,48
|2.804.484.047
|% -0,22
|
|YKBNK
|10,02
|3.451.804.946
|% 3,19
|
|TSKB
|2,71
|791.453.514
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,88
|467.588.814
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,68
|2.352.959.853
|% 3,09
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5857
|18,5900
|% 0,05
|
|Euro
|18,2730
|18,2790
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,9712
|21,0763
|% -0,42
|
|Frank
|18,5896
|18,7016
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9337
|4,9584
|% 0,07
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|3,41
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.657
|6.757
|-24,00
|
|Tam
|6.687
|6.758
|29,00
|
|Yarım
|3.258
|3.305
|16,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.654
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,24
|0,07
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|-0,12
|