***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









P TOPLAMI- 30.995.918,03 30.927.760,54 100 66,37ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 45.346.568,03 46.596.751,52 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ46.596.751,53 % 0 % 102,97B. HAZIR DEĞERLER8.868,19 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar8.868,19 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)1.556.500,28 % 0 % 3,44a) Takastan Alacaklar1.490.017,99 % 95,73 % 3,29b) Diğer Alacaklar66.482,29 % 4,27 % 0,15Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)81.991,17 % 0 % 0,18D. BORÇLAR (-)-2.992.004,94 % 0 -% 6,61a) Takasa Borçlar-1.594.690 % 53,3 -% 3,52b) Yönetim Ücreti-4.903,77 % 0,16 -% 0,01c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-1.392.411,17 % 46,54 -% 3,08NET VARLIK DEĞERİ45.252.106,23 % 0 % 100Pay Sayısı20.000.000 % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,2626 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.12.2022 tarihli haftalık raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084167BIST