***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
05.12.2022 10:01
P TOPLAMI
- 30.995.918,03 30.927.760,54 100 66,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 45.346.568,03 46.596.751,52 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.596.751,53 % 0 % 102,97
B. HAZIR DEĞERLER
8.868,19 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
8.868,19 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.556.500,28 % 0 % 3,44
a) Takastan Alacaklar
1.490.017,99 % 95,73 % 3,29
b) Diğer Alacaklar
66.482,29 % 4,27 % 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
81.991,17 % 0 % 0,18
D. BORÇLAR (-)
-2.992.004,94 % 0 -% 6,61
a) Takasa Borçlar
-1.594.690 % 53,3 -% 3,52
b) Yönetim Ücreti
-4.903,77 % 0,16 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.392.411,17 % 46,54 -% 3,08
NET VARLIK DEĞERİ
45.252.106,23 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,2626 % 0 % 0
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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/
Açıklama
02.12.2022 tarihli haftalık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084167
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
0
En Düşük
0
18:0518,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6818
En Düşük
18,5992
18:0519,6998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0705
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5500
|
19,7638
En Düşük
19,5969
18:051.080,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.080,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|77,55
|13.717.531
|% 0,00
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,05
|86.680.097
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,60
|775.820.994
|% 0,00
|
|AGHOL
|101,00
|181.328.280
|% 0,00
|
|ADEL
|77,55
|13.717.531
|% 0,00
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% 0,00
|
|AKCNS
|61,05
|86.680.097
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,60
|775.820.994
|% 0,00
|
|AGHOL
|101,00
|181.328.280
|% 0,00
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 0,00
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% 0,00
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% 0,00
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% 0,00
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6342
|18,6380
|% 0,02
|
|Euro
|19,6828
|19,6998
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,8911
|23,0059
|% 0,31
|
|Frank
|19,8343
|19,9538
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|5,61
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.082
|4,52
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.225
|7.291
|17,00
|
|Yarım
|3.504
|3.564
|8,00
|
|Çeyrek
|1.757
|1.782
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|0,05
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,40
|