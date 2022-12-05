Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

05.12.2022 10:01
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

P TOPLAMI
- 30.995.918,03 30.927.760,54 100 66,37
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 45.346.568,03 46.596.751,52 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
46.596.751,53 % 0 % 102,97
B. HAZIR DEĞERLER
8.868,19 % 0 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
8.868,19 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.556.500,28 % 0 % 3,44
a) Takastan Alacaklar
1.490.017,99 % 95,73 % 3,29
b) Diğer Alacaklar
66.482,29 % 4,27 % 0,15
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
81.991,17 % 0 % 0,18
D. BORÇLAR (-)
-2.992.004,94 % 0 -% 6,61
a) Takasa Borçlar
-1.594.690 % 53,3 -% 3,52
b) Yönetim Ücreti
-4.903,77 % 0,16 -% 0,01
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-1.392.411,17 % 46,54 -% 3,08
NET VARLIK DEĞERİ
45.252.106,23 % 0 % 100
Pay Sayısı
20.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,2626 % 0 % 0


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Açıklama

02.12.2022 tarihli haftalık rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084167


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.963
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  4.963  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 77,55 13.717.531 % 0,00  
ADESE 1,69 383.256.363 % 0,00  
AKCNS 61,05 86.680.097 % 0,00  
AKFGY 5,60 775.820.994 % 0,00  
AGHOL 101,00 181.328.280 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6342 18,6380 % 0,02  
Euro 19,6828 19,6998 % 0,36  
Sterlin 22,8911 23,0059 % 0,31  
Frank 19,8343 19,9538 % 0,22  
Riyal 4,9415 4,9663 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 5,61  
Altın Gr. 1.081 1.082 4,52  
Cumhuriyet 7.184 7.292 50,00  
Tam 7.225 7.291 17,00  
Yarım 3.504 3.564 8,00  
Çeyrek 1.757 1.782 4,00  
Gümüş.Ons 23,16 23,19 0,04  
Gümüş Gr. 13,90 13,92 0,05  
B. Petrol 85,97 85,97 0,40  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru