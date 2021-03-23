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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2021 15:22



***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik süresi Güncellenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirketimize Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 11.Madde Tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919943


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