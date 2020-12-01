***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.12.2020 16:22
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 01.12.2020 tarihli ve BİAŞ-2-4874 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumu olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilşkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890757
BIST
16:521.314
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 29,97
|Açılış
|: 1.302
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284
|
1.314
En Düşük
1.288
16:527,8554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,9176
En Düşük
7,7988
16:529,4262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0904
|Açılış
|: 9,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,4828
En Düşük
9,3064
16:52457,71
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 10,69
|Açılış
|: 457,71
|
|Önceki Kapanış
|: 447,02
|
458,49
En Düşük
446,37
BIST En Aktif Hisseler16:52
|JANTS
|244,20
|112.424.338
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|71.887.580
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|243.665.675
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.181.052
|% 10,00
|
|KSTUR
|164,00
|228.701
|% 9,99
|
|KENT
|450,00
|3.796.250
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|327.797
|% -9,98
|
|MARKA
|6,53
|2.225.076
|% -9,93
|
|KERVN
|1,14
|630.200
|% -9,52
|
|POLTK
|292,00
|6.478.939
|% -9,37
|
|GARAN
|9,11
|4.048.445.093
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,89
|1.948.588.055
|% -0,20
|
|THYAO
|11,86
|1.103.741.289
|% 4,04
|
|PETKM
|4,26
|826.074.839
|% 1,67
|
|EKGYO
|2,16
|814.325.973
|% 0,00
|
|GARAN
|9,11
|4.048.445.093
|% 4,11
|
|KRDMD
|4,89
|1.948.588.055
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,16
|814.325.973
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,96
|795.365.774
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,34
|513.742.705
|% 7,34
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8519
|7,8554
|% 0,38
|
|Euro
|9,4166
|9,4262
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,4643
|10,5168
|% 0,62
|
|Frank
|8,6570
|8,7091
|% 0,93
|
|Riyal
|2,0911
|2,1016
|% 0,52
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|34,27
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,10
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|75,00
|
|Tam
|3.026
|3.102
|85,38
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|41,30
|
|Çeyrek
|734
|750
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|0,24
|
|B. Petrol
|47,68
|47,68
|-0,20
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:06DOCO
Yüzde 8.37 oranında artışla 509.10 lira fiyatla işlem gören hissede 746, 414 adet işlem
-
17:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PGSUS, THYAO
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 13 artarak (% 2.17 ) 1, 183
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SELEC, ALCAR, UFUK, TKNSA, BFREN, CMBTN, JANTS, KLMSN, MERIT
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KENT, BASCM, KERVN, MARKA