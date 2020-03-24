***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.03.2020 tarihinde KAP'da duyurusunu geçmiş olduğumuz bedelli sermaye artırımın işlemden kaldırılması hususuna ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.03.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.3463 sayılı yazılarıyla uygun bulunarak dosyamız işlemden kaldırılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831808BIST