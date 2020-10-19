***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2020 09:53
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8694 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,75-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882277
BIST
11:121.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:127,8963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0370
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:129,2645
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0316
|Açılış
|: 9,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:12484,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 484,56
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SNGYO
|2,75
|100.615.972
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|71.963.767
|% 10,00
|
|MARTI
|1,76
|57.989.554
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.198.348
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.626.160
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.292.785
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,32
|680.010.465
|% 1,95
|
|SKBNK
|1,97
|365.443.283
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|315.462.740
|% 5,52
|
|PETKM
|4,57
|259.978.448
|% -1,30
|
|ODAS
|3,57
|223.168.006
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,97
|365.443.283
|% 7,07
|
|ALBRK
|1,72
|315.462.740
|% 5,52
|
|TSKB
|1,40
|211.761.787
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,40
|164.530.712
|% -6,20
|
|GARAN
|7,32
|680.010.465
|% 1,95
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8911
|7,8963
|% -0,47
|
|Euro
|9,2595
|9,2645
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2624
|% -0,07
|
|Frank
|8,5962
|8,6480
|% -0,46
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|10,12
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,31
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:25BFREN
Yüzde 10.00 oranında artışla 908.70 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 370 adet işlem
-
11:24XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 847.00 milyon TL de
-
11:24ESEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 365, 218 adet işlem
-
11:23ALBRK
Yüzde 5.52 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 131, 044 adet işlem
-
11:22SKBNK
Yüzde 7.07 oranında artışla 1.97 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 895, 540 adet işlem