***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2020 09:49
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8698 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,12-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882480
BIST
12:361.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
12:367,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
12:369,3215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0460
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3253
En Düşük
9,2625
12:36484,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,98
|Açılış
|: 484,29
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,31
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler12:36
|AKSGY
|4,18
|75.141.916
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.067.402
|% 10,00
|
|PKENT
|907,70
|86.232
|% 10,00
|
|KLGYO
|16,41
|217.793.570
|% 9,99
|
|KARTN
|930,40
|761.067
|% 9,99
|
|MERKO
|19,44
|2.700.449
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|22.388
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.534.954
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,72
|4.829.799
|% -9,98
|
|ARTI
|10,73
|251.093
|% -9,98
|
|GARAN
|7,47
|757.216.073
|% -0,40
|
|ASELS
|18,30
|492.847.266
|% 1,10
|
|SISE
|6,85
|441.642.752
|% -0,15
|
|ISFIN
|4,17
|435.303.302
|% 2,96
|
|CEMAS
|2,51
|419.900.557
|% 7,26
|
|SKBNK
|2,07
|401.046.907
|% 3,50
|
|ALBRK
|1,78
|336.615.476
|% 2,89
|
|CEMAS
|2,51
|419.900.557
|% 7,26
|
|YKBNK
|2,33
|263.981.481
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,17
|435.303.302
|% 2,96
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8919
|7,8962
|% 0,22
|
|Euro
|9,3179
|9,3215
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,2092
|10,2604
|% 0,40
|
|Frank
|8,6555
|8,7076
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0985
|2,1090
|% 0,25
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|3,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.190
|3.269
|-6,20
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,99
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,24
|0,06
|
|B. Petrol
|42,60
|42,60
|-0,02
|