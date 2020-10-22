***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 10:41
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8708 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,97-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883001
BIST
14:581.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
14:587,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1302
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
14:589,4001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1360
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
14:58489,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,04
|Açılış
|: 489,53
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler14:58
|KARTN
|1.125,70
|1.222.510
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.228.721
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|12.539.720
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.402.108
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,25
|2.513.849.124
|% -3,72
|
|TSKB
|1,81
|2.232.625.985
|% 7,10
|
|AKBNK
|5,21
|658.627.891
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,18
|564.696.684
|% -3,69
|
|SKBNK
|2,02
|560.713.622
|% 2,54
|
|TSKB
|1,81
|2.232.625.985
|% 7,10
|
|GARAN
|7,25
|2.513.849.124
|% -3,72
|
|SKBNK
|2,02
|560.713.622
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|547.783.664
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,18
|564.696.684
|% -3,69
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9364
|7,9429
|% 1,67
|
|Euro
|9,3903
|9,4001
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,3940
|10,4461
|% 1,50
|
|Frank
|8,7305
|8,7831
|% 1,58
|
|Riyal
|2,1154
|2,1260
|% 1,86
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-9,80
|
|Altın Gr.
|490
|490
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.221
|3.304
|26,09
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|12,62
|
|Çeyrek
|781
|799
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|0,36
|
Seans Raporu
14:58
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-
15:11KLGYO
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 967 adet işlem
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15:10EGCYH
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 281, 069 adet işlem
-
15:08CEOEM
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 773 adet işlem
-
15:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, VAKBN, YKBNK
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 71 kaybederek (% -0.88 ) 1, 089