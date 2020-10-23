***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 09:55
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8713 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,47-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883176
BIST
14:081.197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:087,9633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:089,4394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:08489,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,04
|Açılış
|: 489,03
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:08
|SANFM
|12,10
|9.567.055
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.573.084
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.922.684
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.052.590
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|795.772.396
|% -0,58
|
|SISE
|6,87
|758.952.852
|% 0,44
|
|GARAN
|7,05
|699.236.236
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|503.706.084
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|411.932.010
|% -7,56
|
|TSKB
|1,72
|795.772.396
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,86
|323.648.832
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|503.706.084
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,90
|271.952.258
|% -4,52
|
|IHLAS
|1,29
|158.004.606
|% 4,03
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9589
|7,9633
|% 0,32
|
|Euro
|9,4307
|9,4394
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,3818
|10,4339
|% 0,25
|
|Frank
|8,7712
|8,8241
|% 0,64
|
|Riyal
|2,1174
|2,1280
|% 0,33
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,75
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.218
|3.298
|33,80
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|16,35
|
|Çeyrek
|780
|798
|8,18
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|0,23
|
Seans Raporu
14:08
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-
14:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 07 kaybederek (% -0.28 ) 1, 080
-
14:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, OZRDN, SANFM, KARTN, EUYO, CASA, KONTR, EMKEL
-
14:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, MERKO, SUMAS, ROYAL, DAGI, BMELK, VANGD, RAYSG, AVOD, KERVN
-
14:23
KONTR, ALKIM, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:23
YYAPI, NUHCM, BMELK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında