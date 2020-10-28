***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2020 08:37
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8749 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 7,27-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884569
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,2014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2076
En Düşük
8,1715
18:059,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6699
En Düşük
9,6415
18:05502,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 502,81
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
503,26
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1977
|8,2014
|% 0,20
|
|Euro
|9,6570
|9,6658
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,6566
|10,7101
|% 0,17
|
|Frank
|8,9784
|9,0325
|% 0,16
|
|Riyal
|2,1783
|2,1892
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|0,63
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|40,87
|40,87
|-0,74
|