***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 09:44
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8790 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 11,67-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886286
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
0
En Düşük
0
18:058,4773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0804
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9642
En Düşük
9,8472
18:05520,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,16
|Açılış
|: 520,01
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
520,57
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|VANGD
|9,80
|13.457.143
|% 0,00
|
|ASELS
|17,38
|564.533.699
|% 0,00
|
|IZTAR
|8,10
|1.105.214
|% 0,00
|
|FORMT
|5,29
|5.795.252
|% 0,00
|
|ITTFH
|2,32
|48.995.989
|% 0,00
|
|VANGD
|9,80
|13.457.143
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 0,00
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4684
|8,4773
|% 0,66
|
|Euro
|9,9456
|9,9602
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,9416
|10,9965
|% 0,36
|
|Frank
|9,2611
|9,3169
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2517
|2,2630
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|5,30
|
|Altın Gr.
|520
|520
|3,80
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,12
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,77
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem