***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 09:21
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8796 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 10,44-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886506
BIST
10:141.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:148,4440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:149,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0297
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:14527,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,39
|Açılış
|: 527,16
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:12
|GEDZA
|19,03
|4.920.465
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|9.524.655
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|633.487
|% -9,86
|
|ODAS
|3,62
|156.835.385
|% 0,84
|
|SKBNK
|1,88
|91.590.021
|% 3,30
|
|KCHOL
|15,56
|77.865.604
|% 2,37
|
|TSKB
|2,14
|73.362.197
|% 0,94
|
|SISE
|6,63
|65.286.381
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,88
|91.590.021
|% 3,30
|
|ODAS
|3,62
|156.835.385
|% 0,84
|
|TSKB
|2,14
|73.362.197
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,79
|45.912.146
|% 0,56
|
|ALBRK
|1,73
|38.340.931
|% 1,76
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4387
|8,4472
|% 0,37
|
|Euro
|9,9906
|9,9988
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,0568
|11,1122
|% 0,25
|
|Frank
|9,3230
|9,3791
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2467
|2,2579
|% 0,43
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-7,61
|
|Altın Gr.
|527
|527
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,03
|40,03
|-0,90
|