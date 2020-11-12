***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2020 09:36
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8817 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 8,83-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888035
BIST
10:511.283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:517,8713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0768
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:519,2869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0981
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:51473,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,89
|Açılış
|: 473,89
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:51
|BFREN
|1.145,80
|39.629.302
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|52.940.114
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|9.607.000
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.499.954
|% 9,97
|
|ITTFH
|2,01
|56.020.278
|% -10,27
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|GARAN
|8,62
|2.068.351.231
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,90
|731.492.945
|% 3,57
|
|THYAO
|11,94
|639.904.788
|% 1,36
|
|AKBNK
|6,35
|609.329.939
|% 2,09
|
|SISE
|6,88
|560.828.163
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,88
|743.306.217
|% 2,86
|
|GARAN
|8,60
|2.145.385.321
|% 1,18
|
|KRDMD
|4,13
|578.503.609
|% 4,29
|
|EKGYO
|1,92
|236.018.539
|% 1,05
|
|VAKBN
|4,86
|494.842.084
|% 1,67
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8636
|7,8713
|% 0,99
|
|Euro
|9,2702
|9,2869
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,3408
|10,3927
|% 0,73
|
|Frank
|8,5555
|8,6070
|% 1,07
|
|Riyal
|2,0926
|2,1031
|% 1,02
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,12
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|