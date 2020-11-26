***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2020 10:49
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.88 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,85-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890101
BIST
11:181.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.326
11:187,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,9030
11:189,4578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,4132
11:18463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,18
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:16
|LOGO
|108,90
|60.527.722
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|QNBFB
|84,30
|9.867.257
|% 9,98
|
|TKNSA
|10,03
|27.077.088
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,13
|770.459.284
|% 1,17
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|GARAN
|9,11
|435.727.166
|% 0,44
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|PGSUS
|63,20
|367.256.010
|% 3,27
|
|KRDMD
|5,14
|721.592.305
|% -1,15
|
|ODAS
|3,69
|374.781.109
|% 1,37
|
|TSKB
|2,66
|267.894.032
|% -1,85
|
|HLGYO
|3,37
|319.682.077
|% 7,32
|
|YKBNK
|3,01
|195.289.861
|% 0,00
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9114
|7,9211
|% -0,39
|
|Euro
|9,4457
|9,4531
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,5627
|10,6157
|% -0,53
|
|Frank
|8,6982
|8,7505
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1066
|2,1171
|% -0,37
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|10,05
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,23
|48,23
|-0,30
|
Seans Raporu
11:16
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11:32
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 82 artarak (% 0.32 ) 1, 199
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11:32
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