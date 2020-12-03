***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.12.2020 10:27
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.89
10:181.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -4,77
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:187,9189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0573
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9189
En Düşük
7,8413
10:189,6076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0906
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:18467,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,96
|Açılış
|: 467,06
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,06
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:18
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|TSPOR
|5,05
|96.378.722
|% 9,54
|
|SAFKR
|20,20
|15.014.807
|% 9,54
|
|SARKY
|8,40
|18.461.585
|% 8,39
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|RODRG
|13,86
|1.419.151
|% -9,00
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,37
|1.467.977
|% -7,50
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|GARAN
|9,18
|249.220.910
|% -0,43
|
|CEMAS
|2,63
|198.205.429
|% 6,05
|
|SELEC
|16,43
|159.951.721
|% 8,38
|
|KRDMD
|5,05
|159.184.787
|% 0,00
|
|THYAO
|12,22
|154.863.070
|% -0,24
|
|CEMAS
|2,63
|198.205.429
|% 6,05
|
|TSKB
|2,17
|92.648.618
|% -3,13
|
|EKGYO
|2,18
|84.746.418
|% 0,46
|
|GSRAY
|4,11
|144.443.907
|% -0,24
|
|KRDMD
|5,05
|159.184.787
|% 0,00
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9112
|7,9189
|% 0,73
|
|Euro
|9,5997
|9,6076
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,5380
|10,5909
|% 0,59
|
|Frank
|8,7913
|8,8442
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0963
|2,1068
|% 0,32
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,98
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|0,00
|