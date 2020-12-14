***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 10:03
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.89 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,04-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892955
BIST
12:471.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,73
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:477,8900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:479,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0924
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:47464,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 464,12
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:47
|VERTU
|10,67
|27.369.183
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.607.316
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,32
|37.639.454
|% -7,55
|
|SISE
|7,37
|1.297.461.927
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,88
|1.170.979.695
|% 6,10
|
|THYAO
|12,71
|1.138.506.755
|% 2,42
|
|GARAN
|9,73
|967.642.028
|% 2,10
|
|KRDMD
|5,37
|882.274.276
|% 0,75
|
|SISE
|7,37
|1.297.461.927
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|829.496.620
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,37
|882.274.276
|% 0,75
|
|YKBNK
|3,10
|502.626.738
|% 3,33
|
|DOHOL
|3,15
|459.182.777
|% 2,94
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8811
|7,8900
|% 0,61
|
|Euro
|9,5824
|9,5958
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5493
|10,6022
|% 2,01
|
|Frank
|8,8738
|8,9273
|% 1,03
|
|Riyal
|2,0978
|2,1083
|% 0,63
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-10,39
|
|Altın Gr.
|466
|466
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|-2,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|-1,72
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-0,83
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,39
|50,39
|0,41
|