***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2020 11:49
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.89 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,74-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893179
BIST
16:401.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,13
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.398
En Düşük
1.385
16:407,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8148
16:409,5327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5061
16:40468,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,38
|Açılış
|: 468,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
468,40
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler16:40
|KARTN
|3.264,80
|465.104.290
|% 10,00
|
|INTEM
|22,66
|2.627.903
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|728.022
|% 9,99
|
|YAPRK
|49,60
|1.170.461
|% 9,98
|
|IZTAR
|16,31
|2.083.097
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,70
|107.880.441
|% -9,97
|
|MERKO
|10,08
|58.670.095
|% -9,68
|
|RTALB
|33,56
|140.723.174
|% -8,80
|
|BASCM
|11,80
|135.327
|% -8,53
|
|GARAN
|9,67
|1.736.517.890
|% 0,10
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|SISE
|7,38
|1.025.495.453
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,08
|1.205.409.295
|% 2,46
|
|ODAS
|4,10
|1.433.037.755
|% 2,24
|
|KRDMD
|5,44
|1.471.345.768
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,13
|783.737.581
|% 2,29
|
|ALBRK
|1,92
|408.531.394
|% 3,23
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8472
|7,8513
|% 0,01
|
|Euro
|9,5274
|9,5327
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4762
|10,5287
|% 0,40
|
|Frank
|8,8129
|8,8660
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0865
|2,0970
|% -0,02
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|26,19
|
|Altın Gr.
|467
|467
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.137
|20,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|20,54
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|9,94
|
|Çeyrek
|746
|763
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,13
|
|B. Petrol
|50,60
|50,60
|0,31
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 34 artarak (% 0.48 ) 1, 548
-
16:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, KRDMD
-
16:55XU100
Endeks 1, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 24, 900.00 milyon TL de
-
16:54BRMEN
Yüzde 9.49 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 821, 535 adet işlem
-
16:51ISGSY
Yüzde 5.55 oranında artışla 19.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 436 adet işlem