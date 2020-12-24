***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2020 10:32
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.90 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,40-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894717
BIST
12:071.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.425
En Düşük
1.415
12:077,6578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,6240
12:079,3430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0128
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2931
12:07462,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,38
|Açılış
|: 462,42
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
459,07
BIST En Aktif Hisseler12:07
|POLTK
|405,30
|699.548
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|91.337.930
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|550.321
|% 9,97
|
|GUBRF
|62,45
|31.501.716
|% 9,95
|
|NETAS
|25,46
|162.696.238
|% 9,93
|
|PAMEL
|15,25
|3.101.774
|% -9,92
|
|KERVN
|1,11
|87.157
|% -9,76
|
|PEKGY
|2,90
|497.206.017
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|527.879.864
|% -6,17
|
|GEDZA
|28,42
|24.477.932
|% -6,02
|
|THYAO
|12,76
|874.057.679
|% 2,41
|
|SKBNK
|1,58
|627.927.849
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,50
|527.879.864
|% -6,17
|
|PEKGY
|2,90
|497.206.017
|% -6,45
|
|PETKM
|5,04
|446.255.412
|% -0,20
|
|SKBNK
|1,58
|627.927.849
|% 0,00
|
|PEKGY
|2,90
|497.206.017
|% -6,45
|
|HLGYO
|3,50
|527.879.864
|% -6,17
|
|TSKB
|1,88
|192.434.482
|% -1,05
|
|EKGYO
|2,15
|214.846.167
|% -1,38
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6493
|7,6578
|% 0,23
|
|Euro
|9,3320
|9,3430
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,3707
|10,4227
|% 0,78
|
|Frank
|8,5773
|8,6290
|% 0,07
|
|Riyal
|2,0319
|2,0421
|% 0,09
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|5,85
|
|Altın Gr.
|462
|462
|2,21
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|13,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|16,62
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,04
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,02
|
|Gümüş.Ons
|25,79
|25,82
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,07
|
|B. Petrol
|51,04
|51,04
|-0,20
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 05 artarak (% 0.00 ) 1, 274
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, INVEO, ARZUM, POLTK, GUBRF, NETAS, EMKEL, ECZYT, SNKRN, INTEM
-
12:22
KENT, ISKUR, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:22
SEKFK, KERVN, GEDZA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:22
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 67 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 114 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem