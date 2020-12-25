***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 10:21
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9053 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,39-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894891
BIST
10:451.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.435
En Düşük
1.429
10:457,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,5937
En Düşük
7,5602
10:459,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,2581
En Düşük
9,2218
10:45458,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,14
|Açılış
|: 458,50
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
458,81
En Düşük
457,09
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KARTN
|94,05
|29.357.250
|% 10,01
|
|LINK
|61,60
|18.053.630
|% 10,00
|
|BALAT
|8,03
|112.420
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|58.938
|% 10,00
|
|DARDL
|35,24
|1.725.456
|% 9,99
|
|BRYAT
|558,30
|38.907.118
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|86.008.806
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|636.430
|% -9,97
|
|KAPLM
|27,04
|126.304
|% -8,96
|
|EMKEL
|6,00
|9.825.433
|% -8,68
|
|GUBRF
|65,05
|686.259.955
|% 4,16
|
|KOZAL
|92,85
|563.124.499
|% 1,59
|
|KOZAA
|15,68
|348.428.077
|% -0,51
|
|SISE
|7,24
|280.540.191
|% 1,12
|
|ECILC
|8,34
|260.601.201
|% 5,17
|
|ODAS
|3,90
|140.628.382
|% -1,52
|
|HLGYO
|3,41
|92.298.354
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,14
|51.870.389
|% -0,47
|
|PEKGY
|2,75
|66.230.004
|% -2,48
|
|OYAKC
|8,65
|107.800.599
|% 3,22
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5833
|7,5891
|% 0,35
|
|Euro
|9,2404
|9,2438
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2556
|10,3070
|% 0,44
|
|Frank
|8,4910
|8,5422
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0146
|2,0247
|% 0,21
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.025
|3.071
|-19,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-18,16
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,79
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
10:58XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 5, 124.00 milyon TL de
-
10:57GUBRF
Yüzde 4.64 oranında artışla 65.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 838, 478 adet işlem
-
10:56KONYA
Yüzde 5.02 oranında artışla 1, 139.50 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 851 adet işlem
-
10:55SELGD
Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 497 adet işlem
-
10:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, TSKB