***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 11:39
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.90 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,34-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895092
BIST
12:581.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,49
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.443
En Düşük
1.432
12:587,4635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1228
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4587
12:589,1352
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1068
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1305
12:58452,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,75
|Açılış
|: 452,77
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
452,33
BIST En Aktif Hisseler12:58
|INTEM
|30,80
|6.505.647
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|90.121
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.107.034
|% 10,00
|
|CMBTN
|239,80
|27.487.009
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|261.683.466
|% -9,99
|
|SANKO
|9,49
|9.463.585
|% -7,32
|
|BRSAN
|28,30
|479.387.950
|% -6,60
|
|INVEO
|44,14
|39.989.564
|% -6,32
|
|CRFSA
|73,30
|7.603.728
|% -4,87
|
|GUBRF
|69,60
|1.737.834.786
|% 8,75
|
|SISE
|7,29
|927.646.762
|% 1,39
|
|KOZAL
|96,00
|691.870.808
|% 1,37
|
|BRSAN
|28,30
|479.387.950
|% -6,60
|
|TUPRS
|108,10
|341.946.210
|% 1,98
|
|SISE
|7,29
|927.646.762
|% 1,39
|
|SKBNK
|1,55
|182.899.858
|% 2,65
|
|TSKB
|1,83
|144.472.910
|% 0,00
|
|ODAS
|3,93
|305.801.367
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|149.204.119
|% 1,40
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4593
|7,4635
|% -1,62
|
|Euro
|9,1260
|9,1352
|% -1,16
|
|Sterlin
|10,0908
|10,1414
|% -1,54
|
|Frank
|8,3695
|8,4199
|% -1,32
|
|Riyal
|1,9846
|1,9945
|% -1,55
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,67
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.045
|-25,00
|
|Tam
|2.984
|3.059
|-34,72
|
|Yarım
|1.442
|1.480
|-16,79
|
|Çeyrek
|723
|740
|-8,40
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,45
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,04
|
|B. Petrol
|51,99
|51,99
|0,65
|