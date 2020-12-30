***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 14:11
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.90 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,86-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895613
BIST
13:591.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 14,97
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:597,3384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0570
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:598,9993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0594
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:59443,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,05
|Açılış
|: 443,70
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:59
|BERA
|19,26
|132.304.226
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.181.634
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.919.052
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.318.064
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.315.127
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,60
|13.918.193
|% -7,06
|
|BURVA
|50,10
|3.703.141
|% -5,29
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|IDEAS
|13,56
|2.510.772
|% -3,83
|
|ASELS
|18,51
|1.817.631.142
|% 3,41
|
|GUBRF
|82,10
|1.814.901.348
|% 7,39
|
|GARAN
|10,22
|1.228.532.728
|% 2,00
|
|HALKB
|5,67
|1.215.476.576
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|986.306.190
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,17
|593.273.256
|% 0,46
|
|HALKB
|5,67
|1.215.476.576
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|986.306.190
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|750.365.558
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|459.324.459
|% 0,65
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3350
|7,3384
|% -0,77
|
|Euro
|8,9886
|8,9993
|% -0,66
|
|Sterlin
|9,9622
|10,0122
|% 0,12
|
|Frank
|8,2827
|8,3326
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9511
|1,9609
|% -0,67
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|0,76
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|-6,63
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-3,21
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,30
|