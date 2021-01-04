***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 13:00
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.90 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,55-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 31.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896619
BIST
13:061.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 20,58
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:067,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0723
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:069,0442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0305
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:06456,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,93
|Açılış
|: 456,85
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:06
|NIBAS
|57,20
|19.221.130
|% 10,00
|
|ISKUR
|418.000,00
|418.000
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.932.859
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.920.261
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|92.005.239
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|VKING
|8,44
|7.934.196
|% -6,22
|
|KARTN
|90,35
|42.007.676
|% -5,44
|
|CLEBI
|173,00
|100.975.473
|% -5,22
|
|GUBRF
|83,00
|974.768.827
|% -3,54
|
|KOZAL
|106,30
|956.598.103
|% 9,93
|
|SISE
|7,43
|760.033.823
|% 1,64
|
|KOZAA
|16,79
|697.878.064
|% 8,39
|
|GARAN
|10,45
|694.376.552
|% 0,77
|
|SKBNK
|1,55
|503.449.285
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|538.153.626
|% 2,80
|
|TSKB
|1,81
|306.836.115
|% 1,69
|
|YKBNK
|3,15
|527.487.279
|% 2,27
|
|KARSN
|3,47
|427.662.473
|% 6,77
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3513
|7,3576
|% -0,97
|
|Euro
|9,0364
|9,0442
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,0308
|10,0811
|% -0,95
|
|Frank
|8,3259
|8,3760
|% -0,37
|
|Riyal
|1,9548
|1,9646
|% -1,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,44
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|29,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,16
|
|B. Petrol
|52,47
|52,47
|0,67
|