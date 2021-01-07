***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 10:04
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.91 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,29-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897621
BIST
12:131.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 11,41
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:137,2554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:138,9262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0824
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:13448,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,12
|Açılış
|: 448,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:12
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.169.091
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.628.486
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.020.059
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.349.114
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.911.240
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|712.275.334
|% 2,35
|
|GARAN
|10,49
|660.338.973
|% 0,77
|
|TKFEN
|18,49
|488.332.515
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|462.046.966
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|355.596.146
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|353.906.283
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,22
|352.343.080
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,32
|289.940.380
|% 2,47
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2520
|7,2551
|% -0,70
|
|Euro
|8,9211
|8,9269
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,8537
|9,9031
|% -0,62
|
|Frank
|8,2042
|8,2536
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9302
|1,9398
|% -0,61
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,61
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|2.965
|3.040
|-53,41
|
|Yarım
|1.433
|1.470
|-25,84
|
|Çeyrek
|719
|735
|-12,91
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:22XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 13, 984.00 milyon TL de
-
12:21KONTR
Yüzde 5.61 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519, 919 adet işlem
-
12:20AKCNS
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 958 adet işlem
-
12:19PKART
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 212 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TKFEN, DOHOL