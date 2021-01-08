***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 11:00
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.91
12:181.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:187,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0460
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:189,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0268
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:18449,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,68
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INVEO
|58,30
|50.184.998
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|93.142.395
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.227.342
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|456,00
|270.836.000
|% -6,06
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|THYAO
|12,88
|850.877.756
|% 1,58
|
|OTKAR
|418,30
|708.522.755
|% -2,92
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,53
|1.170.820.638
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|895.866.848
|% 1,08
|
|PETKM
|5,27
|552.663.445
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,56
|157.079.271
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,19
|606.050.192
|% 4,38
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3888
|7,3941
|% 0,63
|
|Euro
|9,0373
|9,0494
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0045
|10,0547
|% 0,70
|
|Frank
|8,2969
|8,3469
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,56
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|