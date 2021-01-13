***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 10:55
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.91 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,66-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901716
BIST
11:061.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 15,18
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.567
En Düşük
1.559
11:067,4396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4753
En Düşük
7,4139
11:069,0861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0179
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0643
11:06443,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,27
|Açılış
|: 443,87
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
443,40
BIST En Aktif Hisseler11:06
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|13.888.858
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,00
|110.627.495
|% -6,54
|
|KUTPO
|64,50
|105.007.041
|% -5,98
|
|GRNYO
|3,57
|2.841.036
|% -5,05
|
|SISE
|7,78
|844.103.997
|% 1,83
|
|THYAO
|13,09
|564.213.101
|% 1,79
|
|PETKM
|5,26
|409.816.981
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,48
|381.169.957
|% 1,22
|
|TSKB
|1,92
|311.940.881
|% 1,05
|
|TSKB
|1,92
|311.940.881
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,48
|381.169.957
|% 1,22
|
|SISE
|7,78
|844.103.997
|% 1,83
|
|PETKM
|5,26
|409.816.981
|% -0,57
|
|ZOREN
|3,03
|140.803.749
|% 2,36
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4354
|7,4396
|% -0,20
|
|Euro
|9,0780
|9,0861
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,1335
|10,1843
|% -0,23
|
|Frank
|8,3522
|8,4025
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9765
|1,9865
|% -0,22
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|1,86
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,47
|
Seans Raporu
11:06
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11:21
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11:21
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11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.76 ) 1, 393
-
11:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, ARMDA, SAFKR, PSDTC, ATSYH, PSDTC, EMNIS, PSDTC, TGSAS, AYCES
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11:21
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