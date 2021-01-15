***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 10:09
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9177 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,81TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902517
BIST
11:281.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,01
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.543
En Düşük
1.532
11:287,4193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
11:289,0031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0348
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
11:28441,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,77
|Açılış
|: 441,30
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
441,49
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler11:28
|PKENT
|1.076,90
|1.961.289
|% 10,00
|
|SODSN
|35,20
|520.291
|% 10,00
|
|BURVA
|54,60
|6.082.038
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|931.560
|% 9,98
|
|CASA
|121,50
|130.127
|% -10,00
|
|SUMAS
|68,45
|95.488
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|7.580.773
|% -9,98
|
|INTEM
|44,54
|819.714
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|646.590
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,49
|759.195.432
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,52
|721.734.351
|% -3,03
|
|SISE
|7,88
|681.770.183
|% 1,94
|
|KRDMD
|6,58
|591.748.807
|% 2,65
|
|GARAN
|10,13
|364.194.843
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,49
|759.195.432
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,52
|721.734.351
|% -3,03
|
|SKBNK
|1,63
|199.174.189
|% -0,61
|
|IHLGM
|1,39
|125.563.357
|% 1,46
|
|KRDMD
|6,58
|591.748.807
|% 2,65
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4165
|7,4193
|% 0,79
|
|Euro
|8,9969
|9,0031
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0704
|10,1209
|% 0,19
|
|Frank
|8,2925
|8,3424
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9661
|1,9760
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|5,54
|
|Altın Gr.
|440
|441
|3,02
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.895
|2.968
|-39,78
|
|Yarım
|1.399
|1.436
|-19,24
|
|Çeyrek
|702
|718
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-0,69
|
Seans Raporu
11:28
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-
11:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, KOZAL
-
11:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.69 ) 1, 369
-
11:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, TKURU, BURVA, INVEO, MERIT, SODSN, BURCE, YAPRK, POLTK, PKENT
-
11:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SUMAS, UZERB, INTEM, CASA, KUTPO
-
11:38
INVEO, ARMDA, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında