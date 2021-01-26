***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2021 11:12
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.92 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5.30 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904388
BIST
11:381.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.538
En Düşük
1.517
11:387,3926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3891
11:388,9753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0245
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9684
11:38442,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,36
|Açılış
|: 442,15
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
441,03
BIST En Aktif Hisseler11:36
|MAALT
|254,20
|39.674.152
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.047.950
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.421.136
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|TBORG
|23,16
|2.370.797
|% 9,97
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.469.312
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,50
|759.142.606
|% 1,21
|
|GARAN
|9,52
|636.378.674
|% -0,21
|
|KARSN
|5,51
|555.048.228
|% 5,96
|
|KOZAL
|120,40
|495.920.053
|% -0,82
|
|ODAS
|4,01
|322.454.676
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,50
|759.142.606
|% 1,21
|
|TSKB
|1,94
|289.174.626
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,52
|224.386.111
|% -1,94
|
|IHLGM
|1,56
|185.180.221
|% -0,64
|
|KARSN
|5,51
|555.048.228
|% 5,96
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3897
|7,3922
|% -0,17
|
|Euro
|8,9687
|8,9727
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0713
|10,1218
|% -0,20
|
|Frank
|8,3044
|8,3545
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9698
|1,9797
|% 0,10
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-1,93
|
|Altın Gr.
|442
|443
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,21
|