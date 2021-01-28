***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.01.2021 12:54
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.92 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5.48 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905285
BIST
12:451.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,51
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:457,3644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0495
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:458,9272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0509
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:45436,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,86
|Açılış
|: 436,09
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:45
|PKENT
|1.386,00
|2.193.229
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|VAKFN
|9,92
|21.074.547
|% 9,25
|
|POLTK
|405,00
|41.912.038
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|994.513.157
|% -0,85
|
|GARAN
|9,07
|763.625.941
|% -0,44
|
|ODAS
|3,78
|659.035.671
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,52
|651.467.100
|% 0,31
|
|KARSN
|4,79
|628.745.479
|% 5,51
|
|EKGYO
|2,33
|994.513.157
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|362.561.197
|% -1,68
|
|ODAS
|3,78
|659.035.671
|% -3,57
|
|IHLGM
|1,37
|195.378.257
|% -0,72
|
|KARSN
|4,79
|628.745.479
|% 5,51
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3612
|7,3644
|% -0,67
|
|Euro
|8,9240
|8,9272
|% -0,57
|
|Sterlin
|10,0288
|10,0791
|% -0,82
|
|Frank
|8,2562
|8,3060
|% -0,59
|
|Riyal
|1,9602
|1,9701
|% -0,51
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|-1,55
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-10,83
|
|Yarım
|1.392
|1.429
|-5,23
|
|Çeyrek
|698
|714
|-2,62
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,08
|55,08
|-0,45
|