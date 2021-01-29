***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 10:39
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.92 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5.32 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905801
BIST
12:171.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,80
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:177,3281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3241
12:178,8772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0267
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8716
12:17436,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,84
|Açılış
|: 436,27
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:15
|PKENT
|1.524,60
|8.132.972
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|674.145.456
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|381.146
|% 9,99
|
|CMBTN
|402,00
|20.408.029
|% 9,99
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|KAPLM
|36,54
|2.930.947
|% -9,33
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|GUBRF
|76,00
|674.145.456
|% 9,99
|
|GARAN
|9,25
|645.368.171
|% -1,49
|
|KARSN
|5,38
|604.864.725
|% 7,82
|
|KOZAL
|116,40
|499.731.410
|% -0,85
|
|DOHOL
|3,77
|481.029.197
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,37
|471.844.942
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,77
|481.029.197
|% 1,34
|
|KARSN
|5,38
|604.864.725
|% 7,82
|
|SKBNK
|1,48
|134.250.989
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|339.346.216
|% -0,78
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3245
|7,3290
|% -0,07
|
|Euro
|8,8728
|8,8777
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0053
|10,0555
|% -0,37
|
|Frank
|8,2101
|8,2596
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,04
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,60
|
|Altın Gr.
|436
|436
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.936
|-28,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-30,65
|
|Yarım
|1.391
|1.428
|-14,83
|
|Çeyrek
|698
|714
|-7,41
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,72
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,07
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,24
|