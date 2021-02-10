***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2021 09:11
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.93 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,07 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908771
BIST
10:241.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 12,16
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.553
10:247,0753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0067
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,0894
En Düşük
7,0584
10:248,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
10:24420,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,83
|Açılış
|: 420,07
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler10:24
|ERBOS
|66,55
|20.366.627
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|14.642.751
|% 9,99
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|3.525.652
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|RODRG
|23,10
|1.519.144
|% -9,55
|
|DZGYO
|6,05
|10.696.204
|% -4,72
|
|KOZAL
|136,80
|259.991.670
|% -0,51
|
|ODAS
|4,20
|147.185.169
|% 1,45
|
|GSDHO
|2,77
|146.050.318
|% 4,14
|
|PETKM
|5,36
|144.081.739
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,59
|105.385.531
|% -0,38
|
|GSDHO
|2,77
|146.050.318
|% 4,14
|
|EKGYO
|2,59
|105.385.531
|% -0,38
|
|ODAS
|4,20
|147.185.169
|% 1,45
|
|PETKM
|5,36
|144.081.739
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,58
|71.418.749
|% 1,13
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0709
|7,0753
|% 0,09
|
|Euro
|8,5807
|8,5865
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7580
|9,8069
|% 0,23
|
|Frank
|7,9151
|7,9628
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8824
|1,8919
|% 0,20
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|10,65
|
|Altın Gr.
|420
|420
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,43
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|60,92
|60,92
|-0,30
|
Seans Raporu
10:24
daha fazla
-
10:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 37 artarak (% 0.75 ) 1, 655
-
10:36XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 2, 828.00 milyon TL de
-
10:33CLEBI
Yüzde 6.78 oranında artışla 187.30 lira fiyatla işlem gören hissede 358, 302 adet işlem
-
10:32DIRIT
Yüzde 9.99 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 855, 624 adet işlem
-
10:31XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 2, 441.00 milyon TL de