***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 16:41
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.93 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,82 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909959
BIST
16:311.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.555
16:316,9896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:318,4710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0164
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:31404,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,56
|Açılış
|: 405,09
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BSOKE
|3,74
|266.414.338
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.525.928
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|24,02
|203.007.415
|% -8,11
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,39
|66.613.177
|% -6,58
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,60
|2.248.765.044
|% -0,07
|
|GUBRF
|77,15
|1.581.743.375
|% 5,47
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|GARAN
|9,94
|1.194.977.275
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,56
|1.097.101.363
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.191.384.241
|% -0,39
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,90
|524.940.429
|% -0,68
|
|TSKB
|1,77
|310.126.895
|% 0,57
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9867
|6,9896
|% 0,36
|
|Euro
|8,4663
|8,4710
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,6734
|9,7219
|% 0,20
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% 0,26
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-17,89
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|-20,82
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,30
|
|Çeyrek
|649
|664
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|
Seans Raporu
16:31
daha fazla
-
16:42AVTUR
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 969 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 29 kaybederek (% -0.68 ) 1, 639
-
16:40XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 27, 266.00 milyon TL de
-
16:40KRGYO
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 929, 136 adet işlem
-
16:38PSDTC
Yüzde -5.90 oranında düşüşle 31.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 003, 721 adet işlem