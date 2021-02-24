***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 15:02
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.94 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,74 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912153
BIST
16:181.501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,21
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:187,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0811
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1863
En Düşük
7,0712
16:188,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0922
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:18415,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,04
|Açılış
|: 416,08
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:18
|PKENT
|1.760,00
|5.871.534
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|KSTUR
|315,10
|1.477.189
|% 9,98
|
|DITAS
|15,48
|3.226.280
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|80.628.298
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.204.192
|% -9,96
|
|THYAO
|12,87
|1.812.269.504
|% -1,15
|
|KOZAL
|135,90
|1.799.629.367
|% 1,87
|
|SASA
|39,06
|1.694.247.979
|% 7,54
|
|GUBRF
|76,40
|1.513.419.175
|% -7,11
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,33
|790.888.517
|% -0,43
|
|IHLAS
|0,90
|295.564.285
|% -9,09
|
|PETKM
|5,20
|1.403.197.466
|% -4,24
|
|TSKB
|1,76
|473.172.140
|% -2,22
|
|ODAS
|4,08
|982.530.064
|% 2,51
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1800
|7,1863
|% 1,14
|
|Euro
|8,7216
|8,7288
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,0842
|10,1348
|% 0,85
|
|Frank
|7,8650
|7,9124
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9055
|1,9151
|% 0,86
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-2,87
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|37,00
|
|Tam
|2.753
|2.822
|35,72
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|17,28
|
|Çeyrek
|667
|683
|8,64
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,85
|
Seans Raporu
16:18
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-
16:29DOAS
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 002, 536 adet işlem
-
16:28DOAS
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 143 adet işlem
-
16:26XU100
Endeks 1, 502 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 24, 351.00 milyon TL de
-
16:26DITAS
Yüzde -9.71 oranında düşüşle 15.53 lira fiyatla işlem gören hissede 201, 820 adet işlem
-
16:25SAYAS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 17.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 754, 160 adet işlem