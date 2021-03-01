***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 11:28
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.94 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,23 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913866
BIST
14:101.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 33,71
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:107,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,1562
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:108,7652
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,2042
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:10407,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -4,59
|Açılış
|: 407,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,62
BIST En Aktif Hisseler14:10
|KONYA
|1.280,40
|45.202.777
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.612.713
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.320.325
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.751.509
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,53
|1.601.147.648
|% 5,61
|
|THYAO
|13,88
|1.107.034.566
|% 2,89
|
|GARAN
|9,00
|854.244.171
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,30
|729.530.428
|% 2,40
|
|GUBRF
|82,30
|500.990.724
|% 3,13
|
|SISE
|7,53
|1.601.147.648
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,28
|310.367.711
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|854.244.171
|% 0,90
|
|THYAO
|13,88
|1.107.034.566
|% 2,89
|
|IHLAS
|0,92
|72.772.460
|% 4,55
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2644
|7,2687
|% -2,10
|
|Euro
|8,7547
|8,7652
|% -2,28
|
|Sterlin
|10,1084
|10,1591
|% -1,96
|
|Frank
|7,9148
|7,9625
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9300
|1,9396
|% -2,22
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|19,78
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,13
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-72,66
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-35,15
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,57
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 65 artarak (% 1.91 ) 1, 586
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, TRKCM, EKGYO
-
14:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, TURGG
-
14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, GARAN
-
14:19XU100
Endeks 1, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 13, 292.00 milyon TL de