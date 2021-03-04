***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 13:57
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.94 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,42 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915092
BIST
15:121.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:127,4382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0073
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:128,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0204
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9529
15:12411,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,01
|Açılış
|: 411,56
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:12
|DYOBY
|16,72
|142.065.220
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|269.854.742
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.730.484
|% 9,96
|
|KENT
|434,00
|14.694.763
|% 9,96
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|LINK
|52,95
|25.905.110
|% -8,71
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,96
|1.876.115.551
|% 0,27
|
|PETKM
|5,90
|975.707.446
|% 2,97
|
|SISE
|7,75
|944.420.719
|% 1,71
|
|KRDMD
|7,20
|812.575.691
|% 1,98
|
|PGSUS
|93,20
|713.832.004
|% 2,98
|
|EKGYO
|2,45
|645.510.639
|% 0,82
|
|PETKM
|5,90
|975.707.446
|% 2,97
|
|THYAO
|14,96
|1.876.115.551
|% 0,27
|
|SISE
|7,75
|944.420.719
|% 1,71
|
|ODAS
|3,93
|483.949.982
|% 0,51
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4348
|7,4382
|% -0,10
|
|Euro
|8,9594
|8,9661
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,3619
|10,4139
|% 0,02
|
|Frank
|8,0365
|8,0849
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9810
|1,9910
|% 0,10
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|4,63
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.730
|2.771
|16,00
|
|Tam
|2.716
|2.785
|13,83
|
|Yarım
|1.313
|1.347
|6,69
|
|Çeyrek
|658
|674
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,11
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:23RHEAG
Yüzde 6.73 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 914 adet işlem
-
15:22KARTN
Yüzde 4.12 oranında artışla 77.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 753 adet işlem
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PGSUS, TAVHL
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 88 artarak (% 0.59 ) 1, 346
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, EKIZ, KRVGD, AYES, OZKGY, VAKFN, INDES, DYOBY, OZKGY