***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2021 10:29
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.95 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,48 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916770
BIST
11:441.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.562
En Düşük
1.551
11:447,6039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5944
11:449,0495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
9,0359
11:44419,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,61
|Açılış
|: 419,49
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
418,85
BIST En Aktif Hisseler11:44
|TRILC
|14,64
|340.673
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|6.846.482
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,12
|14.172.790
|% 9,97
|
|KAREL
|32,30
|29.705.414
|% 9,94
|
|DIRIT
|7,96
|204.747
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,99
|28.710
|% -10,00
|
|NIBAS
|25,22
|25.043.020
|% -9,99
|
|RODRG
|20,26
|588.675
|% -9,96
|
|VAKFN
|19,00
|1.024.974
|% -5,75
|
|EDIP
|3,66
|14.837.838
|% -3,94
|
|SASA
|43,96
|701.133.676
|% 4,07
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|GARAN
|9,01
|512.740.571
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|KRVGD
|19,05
|318.385.706
|% 8,30
|
|PETKM
|6,31
|541.652.034
|% 1,12
|
|ODAS
|3,94
|293.856.242
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,40
|168.839.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,52
|459.449.419
|% 1,90
|
|TSKB
|1,72
|101.976.622
|% 0,58
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5995
|7,6039
|% -0,04
|
|Euro
|9,0434
|9,0495
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,5531
|10,6060
|% 0,04
|
|Frank
|8,1686
|8,2178
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0246
|2,0347
|% 0,01
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,40
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,88
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,37
|67,37
|-0,15
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.58 ) 1, 366
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, EUYO, DIRIT, OZRDN, VAKKO, DITAS, TRILC
-
11:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, RODRG, UMPAS
-
11:55
BTCIM, PARSN, GEDIK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:55
RODRG, NIBAS, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında