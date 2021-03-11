***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 10:19
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.95 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,92 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917196
BIST
11:341.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,64
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:347,4414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0631
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:348,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:34416,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,33
|Açılış
|: 416,09
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:34
|TRILC
|16,10
|1.164.674
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|27.794.384
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.721.178
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|DITAS
|18,00
|24.853.254
|% 8,17
|
|METUR
|35,64
|24.845.565
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IZMDC
|2,85
|157.084.883
|% -7,47
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|SASA
|49,50
|949.882.676
|% 6,54
|
|SISE
|7,79
|568.804.053
|% 1,30
|
|GARAN
|9,14
|352.096.977
|% -0,33
|
|KOZAL
|131,40
|328.527.255
|% 1,86
|
|TCELL
|16,71
|280.659.648
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,39
|271.835.239
|% 0,42
|
|SISE
|7,79
|568.804.053
|% 1,30
|
|IZMDC
|2,85
|157.084.883
|% -7,47
|
|TSKB
|1,72
|71.699.595
|% 0,58
|
|PETKM
|6,31
|257.003.798
|% 1,28
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4387
|7,4414
|% -0,84
|
|Euro
|8,9156
|8,9211
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3509
|10,4028
|% -0,56
|
|Frank
|8,0037
|8,0520
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9789
|1,9888
|% -0,64
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|12,96
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|0,48
|
Seans Raporu
11:34
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-
11:46XU100
Endeks 1, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 8, 415.00 milyon TL de
-
11:46DITAS
Yüzde 8.71 oranında artışla 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 388, 957 adet işlem
-
11:45JANTS
Yüzde 4.52 oranında artışla 557.00 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 098 adet işlem
-
11:43TUKAS
Yüzde 5.72 oranında artışla 9.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 665, 706 adet işlem
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, TKFEN