***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2021 16:29
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.95 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,52 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918788
BIST
16:221.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,12
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.563
16:227,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
16:228,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9773
En Düşük
8,9020
16:22417,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,73
|Açılış
|: 417,63
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler16:22
|EUHOL
|3,63
|20.907.858
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|35.761.646
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|20.202.628
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.970.421
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|533.845.719
|% 9,98
|
|DAGI
|2,90
|37.025.581
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|ACSEL
|23,40
|11.133.080
|% -6,33
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,32
|1.925.954
|% -5,08
|
|SISE
|7,99
|1.543.104.791
|% 2,30
|
|GARAN
|8,79
|1.139.534.488
|% -0,79
|
|THYAO
|14,63
|1.046.248.115
|% -0,75
|
|KARSN
|4,45
|834.721.960
|% 4,22
|
|KCHOL
|24,30
|799.130.685
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,21
|462.860.642
|% -1,78
|
|SISE
|7,99
|1.543.104.791
|% 2,30
|
|KARSN
|4,45
|834.721.960
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,71
|401.311.712
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,42
|584.931.771
|% 6,76
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5098
|7,5129
|% 0,37
|
|Euro
|8,9471
|8,9508
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,4101
|10,4623
|% 0,37
|
|Frank
|8,0644
|8,1130
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9967
|2,0067
|% 0,31
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,08
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|-2,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|-5,91
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-2,86
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,01
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|-0,77
|