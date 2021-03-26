***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 11:24
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.96 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,53 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920802
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0974
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1579
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1764
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,6112
En Düşük
9,3140
18:05450,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 9,91
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0959
|8,0974
|% 1,99
|
|Euro
|9,5251
|9,5320
|% 1,89
|
|Sterlin
|11,1176
|11,1734
|% 2,34
|
|Frank
|8,5783
|8,6299
|% 2,06
|
|Riyal
|2,1497
|2,1605
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,35
|
|Altın Gr.
|450
|451
|10,08
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,13
|
|B. Petrol
|64,49
|64,49
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194