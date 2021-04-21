***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 10:33
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.97 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,33 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929859
BIST
12:001.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,46
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:008,3003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1212
|Açılış
|: 8,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:009,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1210
|Açılış
|: 9,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:00477,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,56
|Açılış
|: 477,44
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler11:58
|FORMT
|1,16
|3.467.632
|% 16,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|994.964
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.317.429
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|840.978
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|48.211.012
|% -9,80
|
|GARAN
|7,02
|817.936.721
|% 0,86
|
|EREGL
|17,99
|365.928.853
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,40
|240.809.953
|% 2,19
|
|SISE
|7,15
|224.098.175
|% 0,28
|
|PETKM
|6,31
|201.839.153
|% -1,10
|
|GARAN
|7,02
|817.936.721
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,80
|161.911.663
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,09
|156.062.703
|% 0,97
|
|TSKB
|1,21
|66.282.577
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|196.327.454
|% -0,20
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3000
|8,3008
|% 1,49
|
|Euro
|9,9835
|9,9890
|% 1,24
|
|Sterlin
|11,4963
|11,5539
|% 1,18
|
|Frank
|9,0164
|9,0707
|% 1,46
|
|Riyal
|2,2046
|2,2156
|% 1,35
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,15
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,03
|7,04
|0,05
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-0,43
|
Seans Raporu
11:58
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12:14IZMDC
Yüzde 4.37 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 148 adet işlem
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Yüzde 9.66 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 597, 973 adet işlem
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12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
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12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 84 artarak (% 0.59 ) 1, 163
-
12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GWIND, SEKUR, OSMEN, UMPAS, ATLAS, MMCAS