***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 10:27
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.98 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,07 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930810
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0581
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0729
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:00470,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,31
|Açılış
|: 470,42
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.907.952
|% 10,00
|
|AVOD
|7,82
|74.888.604
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.111.368
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|401.418
|% 9,99
|
|DESA
|16,84
|30.478.005
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.532.954
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|RODRG
|17,04
|311.678
|% -7,79
|
|GWIND
|5,26
|822.389.214
|% -6,41
|
|KOZAL
|110,60
|576.924.136
|% 1,75
|
|PGSUS
|68,40
|350.005.674
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,09
|339.507.286
|% -0,48
|
|TAVHL
|19,80
|268.534.150
|% 5,88
|
|YKBNK
|2,09
|339.507.286
|% -0,48
|
|GWIND
|5,26
|822.389.214
|% -6,41
|
|TSKB
|1,21
|136.130.969
|% -0,82
|
|PEKGY
|1,23
|86.655.908
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|112.739.587
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2105
|8,2126
|% -0,70
|
|Euro
|9,9221
|9,9353
|% -0,73
|
|Sterlin
|11,3912
|11,4483
|% -0,64
|
|Frank
|8,9608
|9,0148
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1832
|2,1941
|% -0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,08
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,55
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, AKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 43 artarak (% 0.96 ) 1, 205
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, MAALT, AVOD, FLAP, CEOEM, KSTUR, LUKSK, NIBAS, BALAT, SEKUR
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