***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 09:58
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.98 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,43 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931147
BIST
14:201.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:208,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0291
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:209,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0600
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:20464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,66
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|DARDL
|28,42
|27.353.716
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.749.673
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.675.927
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.603.195
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.594.116
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.015.976
|% -9,78
|
|PENGD
|3,61
|45.229.950
|% -7,91
|
|EREGL
|19,51
|540.160.183
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|THYAO
|11,92
|363.433.869
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,09
|234.155.148
|% 0,48
|
|PETKM
|6,47
|466.904.027
|% -0,77
|
|GARAN
|7,16
|477.340.539
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,27
|477.969.698
|% 2,25
|
|EKGYO
|1,82
|107.941.535
|% 0,55
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1722
|8,1759
|% -0,35
|
|Euro
|9,8648
|9,8731
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,3058
|11,3625
|% -0,71
|
|Frank
|8,9010
|8,9546
|% -0,56
|
|Riyal
|2,1745
|2,1854
|% -0,39
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,16
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-35,47
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-17,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,58
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,28
|66,28
|0,41
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:32VANGD
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 6.46 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 479 adet işlem
-
14:31ECZYT
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 39.78 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 014 adet işlem
-
14:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, GUBRF, KOZAA
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 35 kaybederek (% -0.11 ) 1, 207
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, DZGYO, LUKSK, INTEM, MERIT, UFUK, MMCAS, SEYKM, RYSAS, FLAP