***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.05.2021 09:26
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin30.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.99 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,36 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933993
BIST
13:321.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:328,3389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0915
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:3210,0225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:32477,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,29
|Açılış
|: 477,90
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:30
|KARTN
|61,60
|56.691.698
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|1.844.784
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|14.985.025
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|3.745.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|10.148.896
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|PRKME
|5,74
|41.065.167
|% -7,27
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|EREGL
|19,65
|1.121.994.615
|% 3,64
|
|THYAO
|12,65
|704.325.328
|% -2,09
|
|PETKM
|6,87
|530.499.563
|% 1,03
|
|GARAN
|7,32
|414.996.906
|% -0,68
|
|SISE
|7,67
|385.437.788
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,10
|179.585.168
|% -0,94
|
|PETKM
|6,87
|530.499.563
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,14
|82.404.866
|% 1,79
|
|EREGL
|19,65
|1.121.994.615
|% 3,64
|
|GARAN
|7,32
|414.996.906
|% -0,68
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3340
|8,3366
|% 1,08
|
|Euro
|10,0142
|10,0511
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,5474
|11,6053
|% 0,94
|
|Frank
|9,0781
|9,1328
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2167
|2,2279
|% 1,08
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,40
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|1,24
|