***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2021 12:23
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,34 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936141
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,4379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1581
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4489
En Düşük
8,2733
12:3510,1821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0947
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2064
En Düşük
10,0522
12:35495,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,60
|Açılış
|: 495,90
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
496,35
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4332
|8,4379
|% 1,91
|
|Euro
|10,1753
|10,1821
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8658
|11,9253
|% 1,65
|
|Frank
|9,2556
|9,3113
|% 1,43
|
|Riyal
|2,2440
|2,2553
|% 1,96
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-13,49
|
|Altın Gr.
|495
|495
|6,37
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,42
|0,07
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|1,24
|
Seans Raporu
12:35
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17:40
YAPRK, SERVE, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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ISGSY, FENER, VAKFN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:25
MRSHL, DGGYO, CEMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
ISGSY, SARKY, YONGA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:10
SANFM, CANTE, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında