***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2021 11:36
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,40 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.05.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936501
BIST
17:491.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
17:498,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0416
|Açılış
|: 8,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3050
|
8,3648
En Düşük
8,3073
17:4910,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0900
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1650
En Düşük
10,1200
17:49501,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,54
|Açılış
|: 501,50
|
|Önceki Kapanış
|: 498,95
|
503,11
En Düşük
498,63
BIST En Aktif Hisseler17:47
|NTGAZ
|10,89
|10.898.799
|% 10,00
|
|ISBIR
|8.552,50
|3.506.525
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.395,10
|553.473
|% 10,00
|
|JANTS
|79,90
|317.181.929
|% 9,98
|
|FENER
|28,44
|308.944.155
|% 9,98
|
|BJKAS
|8,01
|401.354.022
|% -10,00
|
|MERIT
|252,00
|1.054.902
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,20
|557.465
|% -9,89
|
|YAPRK
|81,80
|44.142.106
|% -9,66
|
|IHGZT
|1,32
|10.795.495
|% -9,59
|
|GARAN
|8,11
|1.633.418.976
|% 1,88
|
|KOZAL
|131,20
|1.452.269.281
|% 2,10
|
|SISE
|8,06
|1.330.352.486
|% 2,94
|
|THYAO
|13,42
|930.470.632
|% 0,45
|
|EREGL
|19,42
|795.633.181
|% -0,05
|
|GARAN
|8,11
|1.633.418.976
|% 1,88
|
|EKGYO
|1,96
|346.566.261
|% 1,55
|
|SISE
|8,06
|1.330.352.486
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,15
|228.779.132
|% 0,94
|
|KRDMD
|8,34
|740.591.111
|% 2,21
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3481
|8,3511
|% 0,47
|
|Euro
|10,1979
|10,2045
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,8240
|11,8833
|% 0,92
|
|Frank
|9,2683
|9,3242
|% 1,12
|
|Riyal
|2,2199
|2,2310
|% 0,46
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-0,86
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|37,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|30,26
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|14,64
|
|Çeyrek
|797
|815
|7,32
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|0,03
|
|B. Petrol
|69,23
|69,23
|-0,23
|
Seans Raporu
17:47
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 39 artarak (% 0.75 ) 1, 268
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, ISBIR, BRMEN, YBTAS, FENER, DOBUR, NTGAZ, EDIP
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MERIT, IHGZT, BJKAS
-
17:59
GSDDE, YBTAS, FRIGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MMCAS, VAKFN, BERA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında