***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 10:21
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,01 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,29 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.06.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939805
BIST
12:041.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,55
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.433
En Düşük
1.427
12:048,6991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0034
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6864
12:0410,5424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0276
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5261
12:04523,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,42
|Açılış
|: 523,02
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EPLAS
|32,64
|8.656.771
|% 7,51
|
|FRIGO
|22,70
|23.324.618
|% 7,48
|
|BOBET
|4,12
|265.574.439
|% 7,01
|
|DOBUR
|13,51
|1.258.166
|% 6,88
|
|MTRKS
|36,44
|46.873.305
|% 6,74
|
|PKENT
|2.691,10
|2.417.546
|% -9,99
|
|KARSN
|3,91
|302.180.406
|% -7,13
|
|TKURU
|219,50
|3.163.602
|% -6,99
|
|CANTE
|7,55
|30.851.315
|% -5,51
|
|KATMR
|3,50
|37.911.487
|% -3,58
|
|THYAO
|13,89
|310.679.519
|% -0,71
|
|KARSN
|3,91
|302.180.406
|% -7,13
|
|GARAN
|8,06
|290.560.596
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|288.926.804
|% 1,37
|
|BOBET
|4,12
|265.574.439
|% 7,01
|
|KARSN
|3,91
|302.180.406
|% -7,13
|
|BOBET
|4,12
|265.574.439
|% 7,01
|
|PETKM
|6,40
|233.977.725
|% 1,27
|
|GARAN
|8,06
|290.560.596
|% 0,25
|
|SISE
|8,14
|288.926.804
|% 1,37
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6971
|8,6991
|% -0,04
|
|Euro
|10,5368
|10,5424
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,2456
|12,3070
|% 0,06
|
|Frank
|9,5785
|9,6362
|% -0,16
|
|Riyal
|2,3121
|2,3237
|% -0,06
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,58
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|3.452
|3.505
|-18,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-17,78
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-8,60
|
|Çeyrek
|834
|853
|-4,30
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|71,71
|71,71
|0,40
|
Seans Raporu
12:04
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12:19FRIGO
Yüzde 7.29 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 046 adet işlem
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12:17XU100
Endeks 1, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 4, 261.00 milyon TL de
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12:15BOBET
Yüzde 7.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 420, 444 adet işlem
-
12:14FRIGO
Yüzde 7.48 oranında artışla 22.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 444 adet işlem
-
12:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TSKB, THYAO