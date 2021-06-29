***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 09:58
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2,04 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,15 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.06.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944689
BIST
11:521.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.367
11:528,6986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0353
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:5210,3512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0464
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3225
11:52490,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,77
|Açılış
|: 490,79
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.999.269
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.553.261
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.531.493
|% 9,88
|
|FADE
|22,40
|45.159.013
|% 9,80
|
|EUKYO
|6,66
|3.925.743
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|OZBAL
|14,30
|32.799.765
|% -5,30
|
|DAGHL
|15,51
|10.505.521
|% -4,96
|
|SAMAT
|4,54
|5.208.528
|% -4,42
|
|GARAN
|8,30
|640.295.715
|% 0,61
|
|THYAO
|13,38
|353.846.405
|% -0,07
|
|KUTPO
|61,45
|280.424.162
|% 2,85
|
|EREGL
|18,18
|205.059.782
|% -0,49
|
|SASA
|28,28
|187.944.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,89
|162.099.946
|% -1,56
|
|YKBNK
|2,17
|184.066.064
|% 0,46
|
|GARAN
|8,30
|640.295.715
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,28
|182.215.938
|% -0,75
|
|TSKB
|1,27
|36.881.290
|% -0,78
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6952
|8,6986
|% -0,40
|
|Euro
|10,3464
|10,3512
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9888
|12,0489
|% -0,53
|
|Frank
|9,3826
|9,4391
|% -0,63
|
|Riyal
|2,3111
|2,3227
|% -0,45
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-4,37
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.236
|3.317
|-9,82
|
|Yarım
|1.564
|1.605
|-4,75
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,76
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,22
|74,22
|-0,06
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:05XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 4, 574.00 milyon TL de
-
12:05VAKFN
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 143, 107 adet işlem
-
12:02DENGE
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 114, 639 adet işlem
-
12:01VANGD
Yüzde -3.44 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 036, 496 adet işlem
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, GARAN, YKBNK