***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2021 10:04
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/08/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev alacak bölüm yöneticisinin 02.09.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Handan Dilan ÖZBİLEN
Tel :0 312 201 88 00
Faks:0 312 286 96 58
e-posta: handan.ozbilen@euroyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961375
BIST
18:051.469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,45
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
18:058,2994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0253
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
18:059,8713
En Yüksek
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|: 0,21%
|| 0,0208
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
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9,9267
En Düşük
9,8180
18:05489,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,10
|Açılış
|: 489,67
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
490,00
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|129,80
|1.364.066
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,40
|34.698.073
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|253.594
|% 10,00
|
|TGSAS
|16,19
|43.420.444
|% 9,99
|
|ARMDA
|58,35
|6.793.360
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|2.550.694
|% -9,99
|
|KERVN
|0,58
|1.201.276
|% -6,45
|
|BURCE
|20,40
|9.044.158
|% -6,34
|
|QNBFL
|72,00
|73.619
|% -5,51
|
|GLRYH
|2,44
|6.224.264
|% -5,43
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|SASA
|28,40
|585.296.410
|% 0,71
|
|EREGL
|18,11
|561.218.582
|% -1,63
|
|KRDMD
|7,60
|535.233.795
|% -1,30
|
|ODAS
|1,57
|338.191.933
|% 1,95
|
|ZOREN
|1,72
|299.301.111
|% 5,52
|
|YKBNK
|2,61
|306.303.201
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|1.068.609.633
|% -0,41
|
|THYAO
|12,88
|1.192.836.561
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2977
|8,2994
|% 0,31
|
|Euro
|9,8649
|9,8713
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,4838
|11,5414
|% 0,60
|
|Frank
|9,0609
|9,1155
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2080
|2,2191
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|23,16
|
|Altın Gr.
|489
|489
|7,16
|
|Cumhuriyet
|3.219
|3.268
|23,00
|
|Tam
|3.208
|3.289
|27,04
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|13,08
|
|Çeyrek
|778
|796
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,24
|
|B. Petrol
|72,91
|72,91
|-0,12
|