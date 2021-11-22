***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 14:29
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,99 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,98 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.11.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978953
BIST
15:501.772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 16,84
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:5012,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 12,05%
|| 1,3744
|Açılış
|: 12,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:5014,4385
En Yüksek
|Değişim
|: 12,60%
|| 1,6160
|Açılış
|: 14,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
15:50749,03
En Yüksek
|Değişim
|: 13,09%
|| 86,69
|Açılış
|: 749,03
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:17
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.092.415
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|52.730.988
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|151.988.414
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.919.168
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.231.363
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,35
|714.101.808
|% -9,71
|
|ADESE
|0,97
|179.145.355
|% -9,35
|
|MERCN
|10,35
|78.968.587
|% -6,92
|
|AVOD
|5,16
|41.310.345
|% -6,86
|
|KRDMD
|8,66
|2.754.621.071
|% 4,09
|
|SISE
|11,92
|2.554.035.028
|% 6,33
|
|GARAN
|11,74
|2.429.033.805
|% -1,68
|
|EREGL
|22,90
|1.687.937.055
|% 6,22
|
|THYAO
|18,21
|1.685.950.761
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,46
|1.118.300.996
|% -2,26
|
|KRDMD
|8,66
|2.754.621.071
|% 4,09
|
|ODAS
|1,58
|450.909.406
|% -3,66
|
|SISE
|11,92
|2.554.035.028
|% 6,33
|
|GARAN
|11,74
|2.429.033.805
|% -1,68
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3564
|13,5073
|% 18,42
|
|Euro
|15,0849
|15,2026
|% 18,56
|
|Sterlin
|16,9951
|17,0803
|% 11,59
|
|Frank
|13,6290
|13,7111
|% 11,92
|
|Riyal
|3,3926
|3,4096
|% 11,91
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,22
|
|Altın Gr.
|732
|732
|70,00
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|462,00
|
|Tam
|4.791
|4.928
|481,57
|
|Yarım
|2.315
|2.384
|232,94
|
|Çeyrek
|1.161
|1.192
|116,47
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,92
|
|B. Petrol
|79,05
|79,05
|-0,65
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:27VESBE
Yüzde 4.65 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 223, 413 adet işlem
-
15:26TOASO
Yüzde 4.97 oranında artışla 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 834, 695 adet işlem
-
15:25GSDHO
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 968, 210 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 86 artarak (% 1.51 ) 1, 940
-
15:24XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 31, 214.00 milyon TL de