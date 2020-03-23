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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

23.03.2020 18:11
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***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hisse geri alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarına ilave likidite sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2017
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 06.04.2017 164.379 0,82 0,89 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 19.04.2017 335.621 1,68 0,87 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 11.09.2017 120.000 0,6 0,97 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 11.09.2017 130.000 0,65 0,98 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 20.09.2017 150.000 0,75 0,94 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 20.09.2017 100.000 0,5 0,95 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 03.07.2018 11.579 0,06 0,71 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 03.07.2018 288.421 1,44 0,72 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 05.12.2018 73.326 0,37 0,58 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 05.12.2018 61.096 0,31 0,59 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 05.12.2018 215.578 1,08 0,6 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 15.05.2019 100.000 0,5 0,63 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 21.05.2019 64.397 0,321 0,63 Yoktur
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 21.05.2019 85.603 0,428 0,64 Yoktur
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 18.06.2019 150.000 0,75 0,69 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 18.06.2019 200.000 1 0,7 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.07.2019 250.000 1,25 0,7 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 02.08.2019 159.897 0,79 0,75 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 02.08.2019 231.386 1,16 0,76 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 02.08.2019 108.717 0,54 0,77 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 15.08.2019 100.000 0,5 0,75 Yoktur
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 27.08.2019 276.827 1,38 0,77 Yoktur
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 27.08.2019 123.173 0,61 0,78 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.03.2020 200.000 1 0,71 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.03.2020 135.135 0,67 0,73 Yoktur.
B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.03.2020 164.865 0,82 0,74 Yoktur.

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli kararına istinaden şirketimiz paylarında yapılan geri alım bildirimi yukarıdaki tabloda yer almaktadır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831529


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DEVA 9,35 59.422.852 % 10,00  
HUBVC 13,64 118.715.467 % 10,00  
SELEC 6,93 17.611.456 % 10,00  
UZERB 1,76 47.441 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5843 7,6224 % -0,29  
Frank 6,7130 6,7534 % 1,43  
Riyal 1,7541 1,7629 % 0,89  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.536 1.537 37,48  
Altın Gr. 327 327 11,62  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,81 12,84 0,21  
Gümüş Gr. 2,73 2,74 0,08  
B. Petrol 25,82 25,82 -1,16  
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