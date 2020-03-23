***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse geri alım bildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarına ilave likidite sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2017Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, EUYO, TREEURY00011 06.04.2017 164.379 0,82 0,89 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 19.04.2017 335.621 1,68 0,87 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 11.09.2017 120.000 0,6 0,97 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 11.09.2017 130.000 0,65 0,98 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 20.09.2017 150.000 0,75 0,94 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 20.09.2017 100.000 0,5 0,95 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 03.07.2018 11.579 0,06 0,71 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 03.07.2018 288.421 1,44 0,72 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 05.12.2018 73.326 0,37 0,58 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 05.12.2018 61.096 0,31 0,59 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 05.12.2018 215.578 1,08 0,6 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 15.05.2019 100.000 0,5 0,63 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 21.05.2019 64.397 0,321 0,63 YokturB Grubu, EUYO, TREEURY00011 21.05.2019 85.603 0,428 0,64 YokturB Grubu, EUYO, TREEURY00011 18.06.2019 150.000 0,75 0,69 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 18.06.2019 200.000 1 0,7 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.07.2019 250.000 1,25 0,7 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 02.08.2019 159.897 0,79 0,75 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 02.08.2019 231.386 1,16 0,76 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 02.08.2019 108.717 0,54 0,77 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 15.08.2019 100.000 0,5 0,75 YokturB Grubu, EUYO, TREEURY00011 27.08.2019 276.827 1,38 0,77 YokturB Grubu, EUYO, TREEURY00011 27.08.2019 123.173 0,61 0,78 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.03.2020 200.000 1 0,71 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.03.2020 135.135 0,67 0,73 Yoktur.B Grubu, EUYO, TREEURY00011 23.03.2020 164.865 0,82 0,74 Yoktur.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli kararına istinaden şirketimiz paylarında yapılan geri alım bildirimi yukarıdaki tabloda yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831529BIST