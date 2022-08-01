***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
01.08.2022 13:16
***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan komite üyeleri 01.08.2022 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Gülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Gülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi
Gülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Akif ERİNGİN Komite Üyesi Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Handan Dilan ÖZBİLEN Komite Üyesi -Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050248
BIST
14:522.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.649
14:5217,9597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0739
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
14:5218,3930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
14:521.027,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,67
|Açılış
|: 1.026,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.027,56
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler14:50
|ORMA
|33,44
|803.162
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|463.333.297
|% 9,98
|
|PRKME
|8,83
|66.218.233
|% 9,96
|
|COSMO
|15,05
|543.636
|% 9,93
|
|CANTE
|63,15
|63.414.777
|% 9,92
|
|KZBGY
|57,45
|75.427.680
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|5.022.347
|% -9,95
|
|IHGZT
|0,76
|18.152.688
|% -9,52
|
|MMCAS
|2,98
|273.732
|% -8,31
|
|EMNIS
|31,40
|411.744
|% -8,24
|
|THYAO
|52,00
|2.945.227.732
|% 0,97
|
|SASA
|49,18
|2.121.422.860
|% 5,76
|
|SISE
|22,88
|1.615.389.231
|% -0,95
|
|EREGL
|27,98
|958.436.095
|% -0,21
|
|ODAS
|4,08
|799.827.477
|% 4,88
|
|TSKB
|2,63
|646.133.757
|% 0,00
|
|ODAS
|4,08
|799.827.477
|% 4,88
|
|EKGYO
|3,14
|609.693.963
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,83
|667.439.424
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,70
|223.874.967
|% 0,59
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9525
|17,9561
|% 0,39
|
|Euro
|18,3634
|18,3868
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,8796
|21,9893
|% 0,06
|
|Frank
|18,7865
|18,8997
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7642
|4,7880
|% 0,28
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|7,06
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|7,71
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|53,00
|
|Tam
|6.864
|6.915
|32,00
|
|Yarım
|3.345
|3.380
|15,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.690
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,43
|20,45
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,24
|
Seans Raporu
14:50
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 2 artarak (% 0.57 ) 2, 850
-
15:05XU100
Endeks 2, 669 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 24, 970.00 milyon TL de
-
15:05MNDRS
Yüzde 5.67 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 261, 424 adet işlem
-
15:04BMSCH
Yüzde 6.54 oranında artışla 13.36 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 923, 991 adet işlem
-
15:03MNDRS
Yüzde 5.67 oranında artışla 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 259, 357 adet işlem