***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EUYO*** EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde yönetim kurulumuz bünyesinde bulunan komite üyeleri 01.08.2022 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.Denetimden Sorumlu KomiteGülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAkif ERİNGİN Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiRiskin Erken Saptanması KomitesiGülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAkif ERİNGİN Komite Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiKurumsal Yönetim KomitesiGülnur BERBER CİVELEK Komite Başkanı-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiAkif ERİNGİN Komite Üyesi Üyesi-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiHandan Dilan ÖZBİLEN Komite Üyesi -Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050248BIST